Широков назвал основного конкурента «Зенита» и «Локомотива» в РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением, кто из команд сможет стать третьей силой в этом сезоне РФПЛ, после «Зенита» и «Локомотива».
«Третьей силой назвал бы «Рубин». Команда Курбана Бердыева и сейчас идёт в группе лидеров, несмотря на последнее поражение. Убеждён, зимой казанцы будут ещё мощнее. А с учётом того, что «Рубин», в отличие от других фаворитов чемпионата, игрой в еврокубках не обременён, именно он должен встать в лидирующую тройку-четвёрку к концу чемпионата», — сказал эксперт «Чемпионата».
На текущий момент «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, уступая «Зениту» семь очков, а «Локомотиву» — шесть.
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А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.