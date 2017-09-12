Судья рассказал, почему передумал показывать жёлтую карточку игроку «Энергомаша»

Судья матча зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги «Сокол» — «Энергомаш» (0:0) Ранэль Зияков рассказал, почему в одном из эпизодов сначала достал жёлтую карточку и хотел показать её игроку «Энергомаша» за фол, но поговорил с нарушителем и передумал. Для игрока «Энергомаша» это была бы вторая жёлтая карточка в матче.
«Эпизод случился так. Футболист при попытке сыграть в мяч сыграл неосторожно и совершил с соперником контакт, который для меня был незначительный и вскользь. Почему достал карточку? Просто допустил методическую ошибку, поторопился с решением. Отмотав эпизод в голове, понял, что он не тянет на предупреждение. Соответственно, карточку убрал в карман.
Что касается разговора с нарушителем, то я попросил его быть осторожнее, не более того. На тот момент я не учитывал, что нарушитель до этого получил жёлтую карточку за симуляцию. После игры был разговор с представителями «Сокола». Всё было предельно в корректной форме. И я точно так же объяснил им эпизод, как сейчас", — заявил арбитр в эфире программы «Свисток».
Посмотреть эпизод можно в YouTube.