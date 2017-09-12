Асенсио не поможет «Реалу» в матче с АПОЭЛ

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не поможет мадридской команде в матче с кипрским АПОЭЛ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. 21-летний футболист не вошёл в заявку на игру из-за небольшой травмы.
Матч с АПОЭЛ также пропустит нападающий Карим Бензема. Француз получил травму в матче 3-го тура Примеры с «Леванте» (1:1) и пропустит от четырёх до шести недель. Форвард Криштиану Роналду, который не играет в чемпионате Испании из-за дисквалификации, вошёл в заявку на завтрашнюю встречу.
Матч «Реал» — АПОЭЛ состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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