Дзаппакоста — 100-й итальянец, забивший в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отметился голом-красавцем в первом тайме матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом». Он стал 100-м итальянцем, отличившимся в главном еврокубковом турнире.
25-летний футболист, проводящий первую игру в основе синих, получил пас возле своей штрафной, промчался с ним по правому флангу и неожиданным ударом застал врасплох голкипера гостей Ибрагима Шехича.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Карабах».
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».