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Дзаппакоста — 100-й итальянец, забивший в Лиге чемпионов

12 сентября 2017, вторник. 22:29 Футбол

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отметился голом-красавцем в первом тайме матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом». Он стал 100-м итальянцем, отличившимся в главном еврокубковом турнире.

25-летний футболист, проводящий первую игру в основе синих, получил пас возле своей штрафной, промчался с ним по правому флангу и неожиданным ударом застал врасплох голкипера гостей Ибрагима Шехича.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Карабах».

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карабах Челси Давиде Дзаппакоста
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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