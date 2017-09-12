Широков: игра и результаты последних матчей «Зенита» должны напрягать Манчини

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об игре сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Подопечные Роберто Манчини во второй игре подряд не смогли забить, счёт встречи — 0:0.
«Зенит» в игре с «Динамо» вообще не понравился. Играли вяло и безынициативно, практически ничего не создали впереди. По крайней мере, за счёт осмысленных действий атакующей линии. Это должно настораживать болельщиков клуба, располагающего такими исполнителями в нападении. И так уже два тура подряд. Игра и результаты последних игр «Зенита» должны напрягать Манчини», — сказал эксперт «Чемпионата».
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А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.