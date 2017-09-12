Кавани обошёл Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отметился голом в первом тайме матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». Благодаря этому он стал рекордсменом клуба по количеству забитых мячей (21) в составе парижан в главном еврокубковом турнире, превзойдя результат Златана Ибрагимовича (20).
Уругваец заработал пенальти и сам же его реализовал, пробив в верхний правый угол ворот. Голкипер шотландской команды Крэйг Гордон не угадал направление удара.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Селтик» — «ПСЖ».
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».