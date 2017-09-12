«Барселона» — «Ювентус»: Месси впервые забил Буффону

На 45-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» нападающий каталонцев Лионель Месси открыл счёт.
Аргентинский форвард вышел на ударную позицию, а затем нанёс точный удар под дальнюю штангу — голкипер итальянской команды Джанлуиджи Буффон был бессилен.
30-летний Месси впервые в карьере сумел забить 39-летнему Буффону. Посмотреть этот гол можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус». После первого тайма каталонцы выигрывают со счётом 1:0.