Самба Сов: после столкновения с Хольменом стал кричать: «Я!»

Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Сов рассказал о столкновении с одноклубником Себастьяном Хольменом в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:1). Тогда Сов не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на носилках.
«Я столкнулся с одноклубником Хольменом на 35-й минуте. Тот матч я помню примерно до 10-й минуты — затем провал. Все забыл. Меня отнесли в подтрибунное помещение. Глаза открыл уже только во втором тайме. Хотя этого не помню. Когда приходишь в себя, важно, чтобы кто-то был рядом и объяснил ситуацию. Голова болит, а ты не осознаешь, где находишься, что тут делаешь.
Подумал: «Я с ума сошел?» Потом мне дали лекарства и обследовали. Всё было о'кей. Но на следующий день я снова пошел к докторам — удостовериться, все ли в порядке с головой, глазами и остальным. Тесты показали, что я здоров. Я был счастлив, потому что действительно переживал. Первый раз в жизни с таким столкнулся.
Пришел домой после матча, открыл на телефоне „Твиттер“ и без проблем нашел видео. Было тяжело смотреть, но хотел увидеть, как это случилось. Переслал ролик брату. Родные, конечно, сходили с ума, но успокоились, когда поняли, что со мной все хорошо.
Бичирай и Шунич подсказали одну штуку. Теперь я всё время кричу: «Я!», прежде чем сыграть в мяч. Так партнёры понимают, что им лучше не лезть», — цитирует Сова VTBRussia.