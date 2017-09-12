Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Ювентус», Думбия забил за «Спортинг»

«Барселона» одержала крупную победу над «Ювентусом» в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В конце первого тайма отличился нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, который впервые в карьере забил вратарю Джанлуиджи Буффону. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Ракитич, воспользовавшись неудачным выносом мяча в исполнении защитника туринцев. А на 69-й минуте свой второй гол в этой встрече забил Месси. Счёт 3:0 продержался до финального свистка.
В другой встрече группы D лиссабонский «Спортинг» на выезде обыграл «Олимпиакос» — 3:2. На счету экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающего за португальскую команду, гол и результативная передача.