Моуринью: при счёте 2:0 игроки «МЮ» начали играть в фэнтези-футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Базелем» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Очень важно завоевать три очка на своём поле. До того как счёт стал 2:0, мы играли стабильно и уверенно, но после второго мяча команда перестала играть серьёзно и начала делать ошибки. Из-за этого мы могли создать себе проблемы.
Мы начали играть в фэнтези-футбол, в футбол на PlayStation, если угодно. Не люблю всякие трюки футболистов. Нужно уважать соперника. Мне не понравилось наше отношение, игроки слишком сильно расслабились", — цитирует Моуринью BBC Sport со ссылкой на BT Sport.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Базель»