Габриэл: «Бенфика» показала качественный футбол, но это не принесло очков

Нападающий «Бенфики» Габриэл прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).
«Я пока осваиваюсь в команде, только-только сюда перешёл и должен набраться терпения. Рад дебюту, но обидно, что упустили победу. Как бы то ни было, впереди нас ждёт много игр, и мы попытаемся исправить положение. Важно, что мы показали качественный футбол, хорошо перемещали мяч, но, к сожалению, это не принесло нам очков», — приводит слова Габриэла A Bola.
«Бенфика» недавно арендовала 21-летнего бразильца у «Интера».
ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы