Гончаренко: понравилось, как ЦСКА отреагировал на пропущенный гол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал волевую победу над «Бенфикой» (2:1) в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы удачно сыграли в обороне. Достаточно качественно поработали и наши нападающие с полузащитниками, чтобы сдержать атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как отреагировали на пропущенный гол. Мы не бросили играть, верили, что можем изменить ход матча. И порадовало то, что нам помогли игроки, которые вышли на замену.
У «Бенфики» большой резерв. По крайней мере, сегодня они оказывали на нас очень хорошее давление. Но так бывает в футболе: можешь выиграть, можешь проиграть. Знали, как действует связка Пицци — Жонас, как играть на флангах. При этом всё равно «Бенфика» находила возможность создавать моменты», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Наставника ЦСКА на послематчевой пресс-конференции спросили, беспокоит ли его что-то.
«Беспокоит место, на котором мы находимся в чемпионате России, и предстоящая игра с «Ростовом», — ответил Гончаренко.