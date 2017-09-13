Гончаренко: Оланаре провёл один из лучших своих матчей за последнее время

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после гостевой победы над «Бенфикой» (2:1) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал, почему в стартовом составе вышел нападающий Аарон Оланаре, а также высказал об игре полузащитника Александра Головина.
«У каждого чемпионата свои особенности. По тому, что мы видели в матчах португальского чемпионата, команды стараются перетягивать инициативу в свою сторону. У нас многие команды глубоко обороняются, и нам не хватает нужного ритма. Думаю, что ритм, который нужен Головину для Лиги чемпионов, придёт. И он придёт именно после таких матчей. Нисколько не сомневаюсь, что это пойдёт ему в плюс. У него есть большой резерв, он сможет играть ещё лучше.
Что касается Оланаре — для молодых футболистов, я имею в виду Жамалетдинова, выходить две игры подряд в старте — большая ответственность. Это главная причина, по которой вышел Оланаре. Его замена планировалась, но получилась вынужденной. Что касается его игровых действий, то это один из лучших его матчей за последнее время", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.