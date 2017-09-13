Витория: «Бенфика» сделала достаточно для того, чтобы обыграть ЦСКА

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).
«Результат несправедлив. Мы очень хорошо провели встречу. Дали сопернику лишь две возможности отличиться. У нас было 73% владения мячом, 25 ударов, 700 передач. С такой игрой в следующей встрече очки мы точно наберём. Замена Жонаса связана с желанием обострить игру в атаке. ЦСКА отошёл в оборону и максимально нас сковывал, но мы сделали достаточно для того, чтобы победить», — приводит слова Витории A Bola.
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