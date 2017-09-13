Марио Фернандес: ЦСКА готов к борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).
«Знали, что нас ждёт тяжёлый матч, в котором португальские болельщики будут активно поддерживать свою команду. Однако мы были к этому готовы, и в итоге всё сложилось хорошо. Вся команда счастлива. Эта победа даст нам большой заряд уверенности, и теперь нам нужно набрать максимум очков в домашних играх. Знаем, чем будет непросто, но ЦСКА готов к борьбе за выход из группы», — приводит слова Фернандеса пресс-служба УЕФА.
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ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы.