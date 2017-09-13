Фанат «Селтика» во время матча с «ПСЖ» попытался напасть на Мбаппе

Фанат «Селтика» в первом тайме матча с «ПСЖ» (0:5) в групповом этапе Лиги чемпионов попытался напасть на форварда парижан Килиана Мбаппе. Болельщик почти добежал до 18-летнего футболиста, однако его успели схватить стюарды.
Как сообщает BBC Sport, эпизод произошёл вскоре после третьего гола в ворота «Селтика», который был забит нападающим Эдинсоном Кавани на 40-й минуте. Судя по всему, УЕФА займётся расследованием случившегося и оштрафует шотландскую команду.
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