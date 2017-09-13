Гримальдо — после матча с ЦСКА: иногда судят в твою пользу, иногда в чужую

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2) и намекнул на то, что недоволен судейством.
«Иногда судят в твою пользу, иногда в чужую. Мы провели хороший матч, но не смогли победить. Нужно думать о следующей игре — в чемпионате Португалии. Хорошо себя чувствую и рад, что тренер предоставил мне возможность показать себя на поле. Но главным было набрать три очка, а этого сделать не удалось», — приводит слова Гримальдо A Bola.
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