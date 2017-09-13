Жезуш: «Спортинг» был слишком уверенным в себе

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от победы над «Олимпиакосом» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы ошеломили „Олимпиакос“ в первом тайме. Забили три гола, а могли забить и четыре, и пять. В первые 45 минут игра шла в одни ворота, но всё изменилось после перерыва. Нам не удалось повторить этот концерт, и в итоге нам забили дважды в последние пару минут. Нам не следовало доводить дело до такой концовки. Мы были слишком уверенными в себе. Это доказывает, что нам нужно продолжать работать», — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.
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