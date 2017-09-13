Пономарёв: ЦСКА немного помог судья, остаётся его только похвалить

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Не ожидал такого расклада, ЦСКА молодцы. Здорово выдержали первый тайм, сделали вязкую оборону и играли на контратаках. Со стороны «армейцев» это была очень правильная тактика, хотя в первом тайме получилось создать буквально пол момента.
Во втором тайме, когда португальцы забили, подумал, что может быть и ещё хуже. Но нам немного помог судья, остаётся его только похвалить. Ещё в первом тайме Виктор Васин схватил соперника за майку и потянул, тогда я очень боялся, что может быть назначен пенальти. Но обошлось. А потом Васин хорошо пробил с разворота, Жамалетдинов добивал уже в пустые ворота после удобного отскока от вратаря.
Сложилось всё очень удачно. Никто такого не ожидал, даже ставки на «армейцев», наверно, были очень низкие. Ждал ничейного результата, но победа – это просто блестяще. Теперь намного оптимистичнее выглядит расклад в Лиге чемпионов. Дома ЦСКА действует более робко, зато на выезде они раскрепощены. В игру здорово вписались молодые ребята, выпускники академии ЦСКА», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.