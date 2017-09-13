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Вальверде: когда мяч попадает к Месси, понимаешь, что сейчас что-то будет

13 сентября 2017, среда. 01:34 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Отдельно Вальверде отметил нападающего своей команды Лионеля Месси, который отметился дублем.

«Эта победа имеет большое значение для нас. Нашим соперником был финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, но мы сыграли очень хорошо, не дали им забить, а сами отличились трижды. Впереди ещё много работы, но было важно выиграть первый матч. Мы показали хорошую игру. В первом тайме у нас были некоторые трудности, но мы высоко прессинговали и быстро отбирали мяч. В целом, это был отличный матч против великого соперника. „Ювентус“ — команда, которая защищается очень плотно, так что нам потребовалось немало терпения.

Когда мяч попадает к Месси, понимаешь, что сейчас что-то будет. Его гол перед перерывом был крайне важен. Дембеле также хорошо поработал. Он постепенно адаптируется к игре команды», — приводит слова Вальверде официальный сайт «Барселоны».

Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Лионель Месси Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
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