Эмери: «ПСЖ» проявил характер в матче с «Селтиком»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу команды над «Селтиком» (5:0) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Очень доволен этой победой. Сложнее всего на „Селтик Парк“ справляться с ритмом и натиском „Селтика“, подгоняемого трибунами. Наша команда проявила характер. Мы показали коллективный футбол, и мне понравилось отношение игроков к матчу. Игра Мбаппе? Он очень молод, но уже играл на высоком уровне. Выступление в таких матчах позволит ему получать больше опыта. Килиан стремится к тому, чтобы стать классным игроком, и сегодня, на мой взгляд, он выглядел очень уверенно, прекрасно взаимодействуя с партнёрами по атаке», — приводит слова Эмери The Sun.
Несмотря на разгромный счёт, парижане нанесли лишь на один удар в створ больше соперника — восемь против семи.