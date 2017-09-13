Иньеста: я счастлив в «Барселоне» и рад, что у нас всё получается

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после победы над «Ювентусом» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов (3:0) сообщил, что он счастлив в каталонском клубе. Контракт 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года, стороны находятся на стадии переговоров о новом соглашении.
«Всегда тяжело обыграть такого сильного соперника. Мы провели отличный матч и предоставили им совсем немного шансов.
Никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если бы они были, вы бы об этом знали. Всё, что меня волнует — то, что происходит на поле. Я хочу быть счастливым, если дела идут хорошо, и я именно так себя и чувствую. Я рад, что у нас всё получается", — приводит слова Иньесты Marca.
Иньеста: уйду я или останусь, «Барселона» — это мой дом