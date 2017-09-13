Дзаппакоста: просто хотел сделать навес, но мяч удачно лёг на ногу

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (6:0). В этой встрече итальянец отметился голом-красавцем.
«Я счастлив. О таком дебюте можно было только мечтать — мне удалось забить на „Стэмфорд Бридж“. Очень рад за себя, но в первую очередь доволен тем, что мы одержали важную в турнирном плане победу в Лиге чемпионов. Честно говоря, я просто хотел сделать навес, но мяч удачно лёг на ногу и в итоге оказался в воротах. Наша цель — пройти как можно дальше. Работаем в поте лица и стремимся выйти из группы», — приводит слова Дзаппакосты пресс-служба УЕФА.
Видео гола Дзаппакосты можно посмотреть в «Твиттере».
Конте: порадовала игра Дзаппакосты