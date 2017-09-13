Витиньо: Лига чемпионов — отличный шанс достичь мечты о переходе в большой клуб

Нападающий ЦСКА Витиньо после гостевой победы над «Бенфикой» со счётом 2:1 в первом туре группового раунда Лиги чемпионов отметил, что по-прежнему хочет перейти в большой европейский клуб. По мнению 23-летнего бразильца, выступления в Лиге чемпионов должны помочь ему осуществить мечту.
«Я уже говорил, что хочу играть в большом европейском клубе, и каждый день работаю над этим. Последний сезон получился для меня неплохим, а Лига чемпионов — это отличная возможность для достижения моей мечты, которую я хочу использовать», — приводит слова Витиньо Maisfutebol.
В составе ЦСКА Витиньо принял участие в 51 матче, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач. В матче с «Бенфикой» нападающий реализовал пенальти.
Витиньо: о лучшем результате ЦСКА не мог и мечтать