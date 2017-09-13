Бубнов: ЦСКА мог сколько угодно играть в том темпе, что предложила «Бенфика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» (2:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Честно говоря, «Бенфика» мне совсем не понравилась. Да, хозяева контролировали мяч, но передачи делали в основном назад и поперёк, без обострений. Особенно это было заметно по первому тайму, который прошёл не в самом высоком темпе. Раньше у португальцев впереди были исполнители иного уровня, способные взять игру на себя, пойти в дриблинг. Сейчас этого нет, а ЦСКА такой формат полностью устраивал. Москвичи грамотно выстроились в ту модель, которая была наиграна в предыдущих матчах. ЦСКА перекрывал все зоны, старался действовать через пас. «Армейцы» могли сколько угодно играть в том темпе, что предложила «Бенфика». В очередной раз отлично проявила себя молодёжь – Жамалетдинов вышел на замену и вновь забил, Головин не опустил планку. При этом уровень был совсем другим, но они не сплоховали. Так что в целом ЦСКА оставил приятное впечатление, если исходить из нынешних реалий. Что касается работы арбитра, то оставим все решения на его совести, хотя пенальти, конечно, был спорным.
Теперь шансы ЦСКА на выход из группы сильно возросли. «Базель» проиграл «МЮ» и в следующем матче отнимет или лишится очков с «Бенфикой», что в любом случае на руку «армейцам». И тех, и других им реально одолеть дома, поэтому многое будет зависеть от матча в Швейцарии. К тому же в родных стенах с английским грандом ЦСКА также может зацепиться за очки», — приводит слова Бубнова Sportbox.