Киммих: «Андерлехт» имел пару шансов сравнять счёт, такого не должно происходить

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал победу над «Андерлехтом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Быстрый гол и удаление игрока „Андерлехта“ дали нам преимущество. После мы должны были быстро закрепить его. У „Андерлехта“ было пару шансов сравнять счёт. Такое не должно происходить. В итоге мы забили ещё два мяча, но мы должны были быстрее решать все вопросы о победителе. Мы знаем, что должны прибавить. Сегодня мы создали не так много голевых моментов. Мы часто били издали, создав мало стопроцентных моментов. В обороне мы должны были быть внимательны», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
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