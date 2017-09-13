Моуринью: для «Реала» и «Барселоны» ЛЧ начнётся в феврале, сейчас у них разминка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Базелем» (3:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов высказал мнение, что для ведущих клубов настоящая борьба в этом турнире начинается лишь со стадии плей-офф в феврале.
«Для клубов вроде „Реала“, „Барселоны“ или „Баварии“ Лига чемпионов начнётся в феврале, а сейчас у них разминка. В феврале, когда английские клубы пытаются справиться с „рождественским безумие“, эти команды свежи и готовы к бою. Ну а нам пока нужно просто пробиться в плей-офф. Когда мы это сделаем, сможем наслаждаться игрой против лучших команд», — приводит слова Моуринью Marca.
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