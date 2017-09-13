Невеста капитана «Лестера» Моргана выгнала его из дома, узнав об измене

У защитника и капитана «Лестер Сити» Уэса Моргана наметились серьёзные проблемы в личной жизни. Как сообщает 101 Great Goals, невеста футболиста Шенин Фишер выгнала Моргана из дома после того, как узнала о его беременной любовнице. Фишер получила анонимный звонок, во время которого неизвестный источник рассказал ей правду. Морган был вынужден сознаться в измене.
У 33-летнего Моргана и Фишер уже есть двое детей, они живут вместе на протяжении 14 лет. При этом со своей 27-летней любовницей ямаец встречался предположительно последние три года.
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