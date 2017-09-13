Футболисты «Зенита-М» сыграли с «Сибирью-М» в манишках контролёров

Футболисты иркутского «Зенита-М» вышли на матч первенства России среди ЛФК в зоне «Сибирь» против новосибирской «Сибири-М» в жёлтых жилетках контролёров, сообщает НГС.Новости. Матч, который должен был начаться 12 сентября в 18:00, пришлось задержать более чем на час — оказалось, что гости привезли с собой форму синего цвета, которая совпала с цветом формы хозяев.
«Главный арбитр матча отказался начинать матч в связи с тем, по цветовой гамме форма футболистов совпадает. По истечении больше часа времени было принято решение, что гости сыграют в манишках контролёров-распорядителей футбольного клуба «Сибирь» жёлтого цвета. Инспектор матча с кем-то консультировался, советовался. Главный судья согласился на это предложение», — рассказал пресс-атташе «Сибири-М» Дмитрий Кваша.