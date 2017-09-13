Бартомеу: нет никаких предпосылок для вотума недоверия руководству «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, а также заявил, что доволен стартом сезона в исполнении сине-гранатовых.
«У нас есть конкурентоспособный клуб и команду. Мы можем быть счастливы по этому поводу. Сегодня мы хотели победить, и Месси внёс значительный вклад в этот успех. У нас есть энтузиазм, и мы должны избавиться от пессимизма. Не все игроки, которых мы хотели приобрести в августе, перешли к нам, но сейчас нужно работать с теми, кто есть.
У Месси уже есть на руках четырёхлетний контракт. Он лучший игрок в истории и выступает за нас с детских лет. Нам нравится смотреть, как он играет, потому что он уникален. Члены клуба могут расслабиться. Месси и Иньеста будут играть в «Барсе» столько, сколько захотят.
Я очень доволен новым главным тренером. Мы уверены в Вальверде. У него есть чёткие представления о футболе, который должна показывать «Барселона». Я доволен тем, как команда начала сезон. У нас всё хорошо в чемпионате Испании. На данный момент нет никаких предпосылок для вотума недоверия", — приводит слова Бартомеу Football Espana.