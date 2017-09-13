Бэйл: меня действительно не заботит звание лучшего футболиста мира

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отметил, что его не беспокоит вопрос о том, получит ли он когда-нибудь звание лучшего футболиста мира. Футболист сборной Уэльса подчеркнул, что полностью сконцентрирован на сегодняшних задачах команды.
«Меня действительно не заботит звание лучшего футболиста мира. Не обращаю внимания на такие вещи. Хочу лишь выходить на поле и получать наслаждение от моего футбола. Стремлюсь проявлять себя достойно и одновременно способствовать успехам команды. Самое главное – наслаждаться футболом», — приводит слова Бэйла Marca.
Бэйл: я довольно ленив – это самый большой недостаток