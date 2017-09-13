Коке: «Атлетико» взял очко на поле «Ромы» — это не самый плохой результат

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал ничейный результат матча с «Ромой» (0:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Сделали всё, чтобы забить, но не получилось, хотя команда очень старалась. И всё же мы на правильном пути. Играть с „Ромой“ на выезде тяжело, это хорошая команда. Надо двигаться дальше и постараться выйти из группы.
Будет непросто, но мы взяли очко на поле «Ромы» — это не самый плохой результат. Всегда хочется побеждать, но мы довольны тем, как сложился матч в гостях у тяжёлого соперника", — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.
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