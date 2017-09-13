Экс-наставник «Шальке-04» назвал мнение Левандовского бесстыдным

Бывший главный тренер «Шальке-04» Петер Нойрурер подверг резкой критике нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Форвард в интервью СМИ высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Польский футболист выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона».
«Я считаю бесстыдством то, что футболист обсуждает публично такие вопросы. О таких вещах он должен говорить с Румменигге и Хёнессом за закрытыми дверями», — приводит слова Нойрурера интернет-издание Sport1.
Румменигге резко раскритиковал Левандовского после его слов о «Баварии»