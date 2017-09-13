Президент «ПСЖ»: для нас было честью сыграть на легендарном стадионе «Селтика»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался доволен стартом команды на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче первого тура парижане на выезде разгромили «Селтик» со счётом 5:0.
«Сегодня мы показали очень хорошую игру. Победа 5:0 на выезде — идеальный старт в Лиге чемпионов. Это отличный результат, который мотивирует игроков.
У команды была конкретная цель: победить и реализовать каждую возможность, которая предоставится. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Для нас было честью сыграть на этой легендарной арене. Сейчас я очень счастлив», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».
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