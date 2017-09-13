Кейлор Навас: Роналду – пример для подражания для всех нас

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас адресовал слова похвалы нападающему команды Криштиану Роналду. Коста-риканский футболист сделал это в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ.
«Всегда хорошо, когда в твоей команде на поле выходит лучший футболист мира. Я вижу его в соответствующем состоянии. Роналду – пример для подражания для всех нас. Он работает с желанием и интенсивностью даже в те моменты, когда знает, что в следующем матче играть не будет. Его желание и отдача важны для команды», — цитирует Наваса Marca.
С АПОЭЛ «Реал» встретится 13 сентября на своём поле.
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