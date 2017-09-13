Широков: вылез «Спартак» из ямы или нет, покажет сложнейший сентябрь

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о том, вышла ли московская команда из кризиса. Действующие чемпионы России в последнем туре РФПЛ обыграли «Рубин» (1:0), и сейчас они занимают восьмое место в турнирной таблице.
«По-моему, «Спартак» впервые победил после того, как появились разговоры о кризисе. Победа над «Рубином» ценна, но играл-то «Спартак» ни шатко ни валко. Видно, что Каррера проделал неплохую работу во время паузы на игру сборной. Удача в матче с «Рубином» была на стороне красно-белых – как и трибуны, как и мастерство отдельных исполнителей. Теперь впереди сложнейший сентябрь — с Лигой чемпионов, чемпионатом и Кубком России. Тогда и узнаем, вылез «Спартак» из ямы, или нет», — сказал эксперт «Чемпионата».