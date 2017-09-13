Зидан: не можем говорить о зависимости «Реала» от игры Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не хочет концентрироваться на личности отдельных футболистов. Французский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, насколько зависима команда от игры нападающего Криштиану Роналду.
«Вы знаете, кто такой Роналду. Я предпочитаю, чтобы он всегда был с нами. Но мы не можем говорить о зависимости «Реала» от игры Роналду. Я заинтересован лишь в том, чтобы все игроки были с нами. Криштиану не только забивает; он лидер, который всегда хочет побеждать и умеет передавать своё настроение партнёрам по команде», — приводит слова Зидана Marca.
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