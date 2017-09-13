Вальверде: команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что для него не существует футболистов основного состава и запасных. Наставник каталонского клуба сказал об этом после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», в котором сине-гранатовые разгромили соперника со счётом 3:0.
«Команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива. И пусть не сомневаются, что все футболисты нашей команды будут выходить на поле. Когда я сказал, что будут играть лучшие, то имел в виду матч с «Ювентусом», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
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