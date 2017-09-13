Салихамиджич раскритиковал Рибери из-за его недовольства заменой

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич выступил с критикой в адрес полузащитника Франка Рибери. Французский футболист был очень недоволен тем, что его заменили на 78-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0). В гневе он сорвал с себя футболку и бросил её рядом с Хави Мартинесом, который сидел на скамейке запасных.
«Каждый знает, что футболист бывает недоволен, когда его меняют по ходу игры. Но в распоряжении тренера много игроков и большой выбор. Он хочет, чтобы все его футболисты остались довольны и были в соответствующей форме. Поэтому решения тренера нужно принимать. Такого не должно происходить», — цитирует Салихамиджича интернет-издание Sport1.
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