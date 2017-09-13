Ракитич: для «Барселоны» самое главное сейчас — оставаться командой

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Самое главное для нас сейчас — оставаться командой и бороться вместе. Если мы это сделаем, команда сможет добиться больших успехов. Этот результат, как и предыдущие несколько недель, добавит нам уверенности.
Мы ждали нашего шанса. Было важно провести хороший первый тайм, а затем закрепить успех во второй половине. Мы довольны игрой, которую показали", — приводит слова Ракитича официальный сайт «Барселоны».
«Барселона» — «Ювентус» — 3:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов