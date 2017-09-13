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Бартомеу: мы все можем доверять Вальверде и быть спокойны

13 сентября 2017, среда. 08:40 Футбол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что руководство клуба довольно работой главного тренера Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонскую команду перед стартом нынешнего сезона, сменив на этом посту Луиса Энрике.

«Это специалист, которого мы выбрали. Позади у нас успешный этап. Вальверде умён и знает свои игровые концепции. Он отлично руководит командой во время матчей. Так что мы все можем доверять Вальверде и быть спокойны. Он стартовал очень неплохо. Я очень доволен, начало весьма обнадёживает. Однако впереди много работы», — приводит слова Бартомеу Marca.

Вальверде: команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Хосеп Мария Бартомеу Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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