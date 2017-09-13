Бартомеу: мы все можем доверять Вальверде и быть спокойны

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что руководство клуба довольно работой главного тренера Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонскую команду перед стартом нынешнего сезона, сменив на этом посту Луиса Энрике.
«Это специалист, которого мы выбрали. Позади у нас успешный этап. Вальверде умён и знает свои игровые концепции. Он отлично руководит командой во время матчей. Так что мы все можем доверять Вальверде и быть спокойны. Он стартовал очень неплохо. Я очень доволен, начало весьма обнадёживает. Однако впереди много работы», — приводит слова Бартомеу Marca.
Вальверде: команда строится не из 11 игроков, а из всего коллектива