Куртуа стал первым голкипером за пять лет, который сделал в ЛЧ голевую передачу

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» на своём поле отметился голевой передачей. На 30-й минуте бельгийский футболист отдал пас защитнику Давиде Дзаппакосте, который забил второй мяч в ворота азербайджанского клуба.
Таким образом, Куртуа стал первым с 2012 года вратарём, которому удалось сделать голевую передачу в Лиге чемпионов. Ранее в игре с «Барселоной» такое удалось сделать голкиперу «Селтика» Фрэйзеру Форстеру.
«Челси» в итоге одержал победу над «Карабахом» со счётом 6:0.
«Челси» со счётом 6:0 разгромил «Карабах», «Рома» и «Атлетико» сыграли вничью