Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, который получил травму во время домашнего матча 4-го тура испанской Сегунды с «Луго» (0:1), сообщил, что его повреждение не носит серьёзного характера, несмотря на то что после столкновения с защитником соперника у него пошла кровь.
«Всё хорошо, небольшая царапина. Степлером заделали. Если бы я валялся или не вышел продолжать, вы бы меня не поняли. Я и не хочу, чтобы было легко. Мне с 6 лет всё тяжело давалось, так что всё о'кей», – написал Зозуля в «Фейсбуке».
Для украинского футболиста, который подписал с «Альбасете» контракт до конца сезона, это был дебют за новый клуб.
Зозуля — о травме: небольшая царапина, степлером заделали
Фото: «Фэйсбук» Романа Зозули
Зозуля: я ещё не всё сказал в Испании