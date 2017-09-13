Пашалич: «Спартак» — это российский «Реал»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич в интервью 24sata.hr рассказал о переходе в столичный клуб на правах аренды, а также о жизни в Москве. Хорватский футболист, права на которого принадлежат «Челси», ранее в аналогичном статусе играл за «Монако» и «Милан».
«Монако» возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. «Милан» — это «Милан», один из трёх крупнейших клубов Европы, но «Спартак» не отстаёт, команду называют российским «Реалом». У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперёд, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.
Москва? Это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. Огромные пробки. Могу представить, что произойдёт, когда настанет зима. Я прислушался к руководству и арендовал дом в непосредственной близости от базы. Так что не трачу много времени. К тому же клуб предоставил водителя.
Живу в закрытом районе с десятком домов, в которых живут и другие игроки «Спартака». Я не часто бывал в городе, только один раз ездил на Красную площадь, и всё. Огромные пробки по всему городу, и мне это не нравится, поэтому я в основном нахожусь дома или в команде», — рассказал Пашалич.