Штаб московского «Арарата» пополнил специалист для анализа действий игроков

Тренерский штаб московского «Арарата», выступающего во втором дивизионе, пополнил Дмитрий Безняк. 41-летний специалист знаком с главным тренером команды Александром Григоряном по совместной работе в «Луче-Энергии», «СКА-Хабаровск» и «Анжи», где занимал пост старшего тренера.
«Функциональными обязанностями Дмитрия Анатольевича в «Арарате» станут: анализ действий игроков московского клуба, анализ игр предстоящих соперников и работа над оборонительными действиями команды», — говорится на странице «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте».
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