Пашалич: на матч «Марибор» — «Спартак» приедут 3-4 фургона с моими друзьями

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Встреча состоится 13 сентября.
«Я был очень рад, когда узнал, что мы будем играть в Мариборе. Как только завершилась жеребьёвка, я получил бесчисленные сообщения от друзей и родственников, которые сказали, что приедут на матч. Я не знаю, сколько будет людей, примерно 3-4 фургона. Надеюсь, что сыграю в этом матче», — цитирует Пашалича 24sata.hr.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марибор» — «Спартак». Начало — в 21:45 мск.
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Пашалич: «Спартак» — это российский «Реал»