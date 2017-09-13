Йоветич: я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-то другим

Нападающий Стеван Йоветич, который недавно подписал контракт с «Монако», признался, что не чувствует какого-то давления, а также отметил, что пришёл в стан монегасков не для того, чтобы заменить кого-то из тех, кто покинул команду в летнее трансферное окно.
«Честно говоря, я не чувствовую себя под давлением. Я просто хочу наслаждаться матчами. Я пришёл сюда не за тем, чтобы кого-то заменить. Я просто хочу приложить все усилия и помочь моей команде. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-то другим. Я просто хочу быть собой, наслаждаться игрой, быть счастливым и забивать голы. Это моя единственная цель», — цитирует форварда Интернет-портал Goal.
Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года