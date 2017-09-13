Барбаро: надеюсь, вместе со «СКА-Хабаровск» пополню свою коллекцию наград

Новичок «СКА-Хабаровск» аргентинец Алехандро Барбаро в беседе с пресс-службой клуба рассказал о своём переходе в российский клуб, а также о том, как Аргентина обсуждала переход Паредеса, Дриусси и Мамманы в «Зенит».
«Я в курсе этой ситуации. Было открыто трансферное окно, а для аргентинских футболистов, в том числе для меня, переезд в Россию – это большой шаг в профессиональной карьере.
Лескано? Знаю Хуана как игрока, который стал известен после удара рабоной. О нём писали в Аргентине. Перед тем как приехать в Хабаровск, я зашёл в Интернет, чтобы поискать информацию о клубе. Потом нашёл телефон Лескано, поспрашивал о городе, еде, куда можно пойти в Хабаровске. Найдя информацию в Интернете, я понял, что СКА — перспективный клуб, и принял решение играть в России.
Что касается длительных перелётов, если честно, я никогда не играл в клубе, в котором предполагается столько перелётов, но для меня это новый вызов. Я хочу поиграть в РФПЛ и готов ради этого на многое.
Осталось ли у меня что-то на память о втором месте в уругвайском чемпионате? Да, у меня есть медаль из «Насьоналя» и «Сан-Лоренцо». А в моей прошлой команде, когда я оформил хет-трик, мне подарили мяч с автографами всех игроков. Надеюсь, что вместе со «СКА» я пополню коллекцию медалей. Хочу после завершения карьеры построить дом и выделить в нём место для медалей.
Сколько слов на русском успел выучить? «Спасибо» — это единственное слово, которое я знаю. По-моему, это означает благодарность, но я не уверен, потому что совсем не понимаю по-русски. Но я благодарен всем болельщикам. На улице я встретил несколько фанатов, которые попросили сделать совместное фото. Это было приятно, спасибо за это позитивное и доброжелательное отношение ко мне, для меня это важно», — заключил Барбаро.