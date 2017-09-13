Курский «Авангард» объявил о назначении Биджиева на пост главного тренера

Курский «Авангард» объявил о назначении главным тренером Хасанби Биджиева, возглавлявшего до недавнего времени «Спартак» из Нальчика. Как сообщает пресс-служба клуба, ему помогать будет Игорь Чугайнов, известный болельщикам по работе в «Химках», столичном «Торпедо» и саратовском «Соколе».
Ранее главный тренер «Авангарда» Игорь Беляев, выведший команду в Футбольную Национальную лигу, подал в отставку со своего поста и в последних двух турах ФНЛ руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
После 13-го тура «Авангард» занимает 11-е место в таблице с тремя победами.
Биджиев станет новым главным тренером курского «Авангарда»