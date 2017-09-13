Батшуайи: в ЛЧ нет лёгких матчей, но «Челси» попытается выиграть каждый из них

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал победу над «Карабахом» (6:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов, а также свой гол в ворота азербайджанской команды.
«Это было хорошее начало. Первый матч в Лиге чемпионов для Марко Алонсо, Давиде Дзаппакосты, Н’Голо Канте, и мы смогли выиграть. Вы знаете, что я не часто играю, поэтому вдвойне приятно, получив игровое время, выйти и забить.
В Лиге чемпионов нет лёгких игр. Каждый матч непростой, но мы сосредоточены и попытаемся выиграть все матчи. Теперь я концентрируюсь на следующей игре с «Арсеналом», хорошо тренируюсь и надеюсь вновь выйти на поле», — заключил Батшуайи.
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